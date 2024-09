- Nisam želela ponovo da gledam pred audiciju da nesvesno ne bih imitirala. Imala sam veliku podršku mojih kolega koji su me i čuli pre audicije, da mi kažu svoje mišljenje. Jelena Jovičić koja takođe igra Lili (biće dve podele glumaca) mi je ulila takvu sigurnost bez koje ne bih mogla da stanem na scenu od straha, Dragan Vujić Vujke, koji me je zasmejavao do suza, i govorio da iz takve energije mora da bude nešto dobro. Ja takve stvari ne zaboravljam i pratim ih od detinjstva, a danas igramo zajedno, pa nije li to sreća?