U novoj sezoni i u novom studiju, dobro poznati voditeljski par Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac spremaju nova iznenađenja za gledaoce emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji. Dobro poznati termin nedeljom po podne i od ove jeseni biće rezervisan za zabavne razgovore, sjajnu muziku i nove kulinarske recepte. U ukrštenom intervjuu, domaćini ovog zabavnog programa otkrivaju šta su pripremili za svoju publiku i podsećaju na zajednički početak rada pred kamerom.

Kurir Promo Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac u novom studiju

Kakve promene u vašoj emisiji donosi nova sezona?

Ljiljana: Ovo je najbolja sezona do sada. Urednica emisije Vanja Camović i ja smo se trudile da ispunimo sve zadatke koje nam je zacrtao glavni urednik integrisane redakcije zabave na Kurir televiziji Goran Jovanović. Milosti nije imao i rezultate ćete videti već u prvoj emisiji. Ne zna se koja je bolja od koje. Glumci, reditelji, sportisti, pevači... Naš establišment je zasijao i otkrio najsitnije detalje, koji će oduševiti gledaoce.

Dejan: Nova sezona, novi recepti... Novi mi - mlađi i slađi (smeh).

Gledaoci su od početka navikli na vaše dijaloge. Jeste li postali pravi TV dvojac za zabavu gledalaca?

Ljiljana: Dejan je jedan neverovatan čovek. Snimanjima se najviše radujem na prvom mestu zbog njega jer uživam u specijalitetima koje iz srca sprema za naše goste, a ja prva zasednem da probam, kao da sam gladna godina. Deki sa zadovoljstvom deli recepte gledaocima, a sredom i petkom kad snimamo, a ja postim, ne mrzi ga da specijalno za mene napravi posebno jelo. Toliko o tome kakav je drug i kolega.

Kurir Promo Kadar iz emisije Pusti brigu

Dejan: Meni je s Ljiljom stvarno super i bas mi prija kad radimo zajedno. Ne pričam ovo iz kurtoazije, nego to stvarno mislim. Neću reći da je ona veliki profesionalac, naravno da je tako, jer u suprotnom ne bi bila to što jeste. Ona je, prvenstvo, veliki drug, što je meni veoma bitno. Nijednog momenta nisam osetio ništa loše od nje, pa samim tim i moje raspoloženje je mnogo bolje. Ona je takva i za sve ostale u svakom trenutku, a to ne može da se isfolira. Zahvalan sam joj na tome. A da li smo postali dvojac za zabavu, ne znam. To treba da komentarišu drugi (smeh).

Niste se odranije poznavali?

Ljiljana: Nažalost nismo, ali smo sve nadoknadili. Čast je poznavati takvog čoveka i profesionalca.

Spremate li šale unapred ili su u emisiji sve spontane?

Dejan: Ništa se unapred ne dogovaramo. U početku je za emisiju "Pusti brigu" pisan scenario, što je bilo malo opterećujuće. Sada je sve spontano i pričamo, što bi se reklo, iz duše. U emisiju ode ono što nam je tog trenutka u glavi. Što na um, to na drum.

Ljiljana: Od prvog do poslednjeg trenutka sve je spontano i zavisi od gostiju. Oni su nam najvažniji i njima se prilagođavamo.

Kurir Promo Ljiljana Stanišić

Emisija "Pusti brigu" vam je donela novu mogućnost da budete, čini se, ono što jeste i u razgovoru s gostima pred kamerom?

Ljiljana: Apsolutno! Dete sam iz predgrađa. Tamo su ljudi jednostavni, iskreni, prostodušni, domaćinski nastrojeni. Doduše, oni koje poznajem. Baš je takva i naša emisija. Zato nas i široke narodne mase vole jer se trudimo da što realnije prikažemo druženje s poznatima, koji tokom nedeljnog popodneva postaju deo svake porodice, ali i da budemo našim gledaocima od koristi.

Pitate li svoje goste uvek sve što želite? Da li se nekad desilo da ste nekoga naljutili ili iznenadili?

Ljiljana: Godinama unazad me bije glas da sam opaka i opasna. Stvar je u tome da istini gledam pravo u lice i predstavljam je baš onakvom kakva jeste. Kroz nedeljno popodne pokazala sam da samo radim svoj posao, pa samim tim i javne ličnosti koje su imale strah nakon gostovanja su odlazile oduševljene.

Dejane, da li najbolje i najviše pričate dok kuvate?

Dejan: Mislim da je tako. Nikad mi nije smetalo da kuvam i pričam u isto vreme, pogotovo kada su tema hrana i kuvanje. Naravno da se u tome najbolje snalazim, pa mogu dosta da kažem. Ali da ne bude da me samo kuvanje zanima, volim da učestvujem i u drugim temama, i to sve dok pripremam hranu.

Kurir Promo Dejan Šutanovac nesebično deli recepte sa gledaocima

Ljiljo, kako biste opisali tri i po godine rada na Kurir televiziji?

Ljiljana: Prezabavno. Ništa bolje nije moglo da mi se dogodi u karijeri. Stekla sam dodatno samopouzdanje i mnogo toga naučila. Uvek sam želela da me prepoznaju u mom rodnom selu Ripnju, a sad me znaju i u gradu. Naučila sam da poznate predstavljam baš onakvima kakvi su privatno i zbog toga mi gledaoci veruju, a ja sam naročito srećna jer radim s dobrim ljudima.

Niste se odrekli pisanog novinarstva. Znači li to da je najidealnija kombinacija kad ste istovremeno na televiziji, radite za portal i u novinama?

Ljiljana: Nisam se odrekla niti ću. To je ono što sam ja u srži - istraživač. Volim da saznajem informacije, da ih obradim i objavim. Što škakljivije, to je za mene bolje. Što opasnije, to mi je zanimljivije. Zabranjene teme su mi najveći izazov.

Dejane, prija li vam posao voditelja, gde vas je dovela vaša primarna profesija kuvara? Kako ste postali deo emisije "Pusti brigu"?

Dejan: Veoma mi je lepo kad sretnem poznanike koji mi kažu da gledaju emisiju i da me bar tako ponekad vide. Popričam s ljudima, našalim se i nasmejem, ponekad padne i neki kompliment, što mi svakako prija. Moje poznanstvo s producentkinjom Aleksandrom Gajić mi je pomoglo u tome da postanem deo ove emisije, ali se iskreno nadam da sam nečim, bar malo, to i zaslužio. Zahvaljujem se svima koji rade na emisiji "Pusti brigu" i trpe me sve ovo vreme (smeh).

Kurir Promo

Jeste li uvek spremni da otkrijete sve kulinarske trikove?

Dejan: Jesam. Volim da sve prenesem drugima i da čak skrenem pažnju ako u nekom receptu postoji teži deo, gde je moguća greška.Često kažem da time ništa ne gubim, jer što su drugi bolji, i ja drugačije razmišljam i postajem bolji. Ali isto tako želim da kažem mlađima - dok ne napravite grešku, nećete ni naučiti kako treba. Zato iz greške izvucite pouke, ne padajte zbog toga, glavu gore i samo napred.

Kuvate li svakodnevno, da li vas to najviše relaksira?

Dejan: Ne kuvam svakodnevno iako mi to nekada nedostaje. Često se bavim i nekim poslovima koji su me, iz više razloga, odvojili od kuhinje, ali se uvek u kuhinji osećam kao riba u vodi i još u meni postoji strast koju sam osećao i prvog dana kada sam krenuo da se bavim kuvanjem. Možda će nekome zvučati kako ne treba, ali ja se još, što bi mlađi rekli, palim na svoj posao, što često ponavljam. Kad to nestane, neću više raditi taj posao. Jer bez strasti i ljubavi nema uspeha ni u čemu.

Kurir Promo Ljiljana i Dejan u studiju

Koliko se vaš privatni život promenio otkako ste postali TV lice?

Ljiljana: Lepo je kad me prepoznaju po sadržaju koji im je ostao upečatljiv. Recimo, na posao idem gradskim prevozom, pa često čujem šaputanje: "Je l' ovo ona voditeljka?" To mi je zanimljivo. Drago mi je što svi znaju priče koje sam uradila. Mene ako se sete, sete se kad odem u penziju.

Dejan: Promenio mi se život u smislu da sam upoznao još jedan krug ljudi, a to je velika stvar. Bogati ste onoliko koliko imate ljudi oko sebe. I to, naravno, prija. A u suštini sam i dalje ista osoba, i dalje radim ono što mi odgovara, razgovaram i odnosim se prema drugima onako kako sam i pre svega ovoga.

Kurir Promo Voditelji emisije Pusti brigu

Provodite li vi slobodno vreme uz televiziju i da li je to definitivno vaša preporuka gledaocima?

Ljiljana: Volela bih najviše na svetu da svake nedelje budu uz nas. Cenim rad kolega i samim tim pratim apsolutno sve što se emituje na našoj medijskoj sceni, a najviše na Kurir televiziji.

Dejan: Dosta slobodnog vremena provodim uz televiziju, meni je televizor uvek uključen. Moja preporuka gledaocima je da gledaju relaksirajuće sadržaje, a samim tim emisija "Pusti brigu" je odličan izbor.

