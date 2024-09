Zvezda serijala "Smrt u raju" i dobitnik priznanja BAFTA, britanski glumac i komičar Ben Miler, posle duže pauze vratio se s novom ulogom u seriji "Profesor T.", čije se prve tri sezone od 2. septembra emituju radnim danima u 21 čas na kanalu STAR CRIME.

ITV/STAR CHANNEL PROMO Ben Miler u seriji "Profesor T."

Miler tumači lik profesora Džaspera Tempesta, genijalnog akademika s katedre za kriminologiju na Kembridžu, koji pati od opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Reč je o adaptaciji istoimenog belgijskog hita koji je u britanskoj verziji stekao veliku popularnost, a početkom ove godine seriji je odobrena i četvrta sezona.

Profesor T. već je zaradio status novog inspektora Monka, s obzirom na njegov ekscentričan karakter, o čemu u ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran Miler i govori.

U kom segmentu ličnosti svog novog junaka najviše uživate?

- Od početka mi je najzanimljiviji lik u seriji bila Tempestova majka, a ne sam Džasper. Kada su mi ponudili ulogu, objasnili su mi da je reč o uštogljenom profesoru kriminologije s Kembridža koji u slobodno vreme ima dve zanimacije. Prva je da rešava neobične zločine na univerzitetu, a druga je da pokušava da se oslobodi svoje posesivne majke, čiji je smisao života da gura nos u sve ono što ne bi trebalo da je zanima. Kada tome pridodate Džasperovu blagu autističnost, dobijete paket koji vam kao gledaocu ne može da ne izmami osmeh na lice.

ITV/STAR CHANNEL PROMO Scena iz serije "Profesor T."

Da li ste se prepoznali u profesoru T.? Ima li sličnosti među vama?

- Više nego što biste mogli i da naslutite (smeh). Šalu na stranu, sa Džasperom sam dobio priliku da ostvarim jedan svoj davnašnji san. Naravno, nije reč o tome da budem detektiv jer sam se obrazovao za glumca, a ne za inspektora, ali u ovom drugom, akademskom delu njegove ličnosti potpuno sam prepoznao neke moje davno zaboravljene ambicije. Oduvek sam maštao o tome da budem profesor na fakultetu i da imam svoju katedru i studente. Budući da sam komičar i da su ljudi uglavnom navikli na to da ih zabavljam, znam da me je teško povezati s nekim velikim autoritetom koji dane provodi zatrpan među knjigama, ali zahvaljujući ovoj seriji konačno sam ispunio tu svoju skrivenu strast. I to, ni manje ni više, već na Kembridžu.

ITV/STAR CHANNEL PROMO Ben sa Franses de la Tur i Džulijet Stivenson

Važno obeležje Džasperove ličnosti je njegov opsesivno-kompulsivni poremećaj. Kako ste se navikli na ovu njegovu osobinu?

- Lako, jer i ja patim od istog poremećaja (smeh). Mnogo ličnog iskustva uneo sam u tu njegovu karakternu odliku i budući da znam kako funkcionišu mehanizmi ovog sindroma, bilo mi je jednostavno da ga razumem. S tim što se moj poremećaj bazira na stalnom brojanju, što često ume da bude iscrpljujuće, dok je njegov više izražen u potrebi za redom. I to mu mnogo pomaže u detektivskom poslu, jer on funkcioniše poput senzora za nepravilnosti. Kao na radaru detektuje sve obrasce ponašanja koji odskaču od pravila. Za detektiva, to je veoma korisna smetnja (smeh).

ITV/STAR CHANNEL PROMO Serija "Profesor T."

Kako izgleda život sa OKP?

- Veoma naporno. Sve se zasniva na vašoj samokontroli. Dokle ona postoji, možete držati stvari pod kontrolom. Ali trenutak u kom misli počinju da se kreću veoma brzo i kada uletite u tu mentalnu spiralu u kojoj postajete žrtva uverenja da će neki vaš čin, niz ponovljenih poteza ili misli učiniti da se stvari odvijaju na određeni način, to je u stvari trenutak kada ste ostali bez kompasa. Veliki je apsurd to što ste kontrolu izgubili onda kad ste pomislili da sve držite pod apsolutnom kontrolom. To je težak i iscrpljujući poremećaj povezan sa strahovima koje ne možete da kontrolišete. Da biste ga pobedili, potrebno je mnogo koncentracije i rada na sebi. Uloge kao što je ova mogu da pomognu da iz ugla druge osobe sami sebi budete terapeut.

ITV/STAR CHANNEL PROMO Serija "Profesor T."

Pamtimo vas po ulozi u seriji "Smrt u raju". Vašeg Ralfa Litla kasnije su nasledili drugi detektivi i novi glumci. Postoji li neko koga biste vi voleli da vidite kao protagonistu ove seriju u narednim sezonama?

- Ne postoji konkretan glumac. Smatram da je svako od kolega tu vodeću rolu kasnije izneo na odličan i nov način. Međutim, često razmišljam o tome kako bi bilo sjajno da u nekoj od narednih sezona u glavnoj ulozi vidimo ženu. "Smrt u raju" dosad ima 13 snimljenih sezona, a nijednom na ostrvu nismo imali ženu kao glavnog inspektora. To bi bilo sjajno osveženje.

Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović

