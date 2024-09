- To će biti neka muzika basova i gitare, može neki elektropop. Konstantno je jedino to da vreme uvek iznedri ono što je kvalitetno. Činjenica da u Nišu nastupam posle 40 godina znak je da je ono što smo nekada radili, kvalitetno - rekao je Nele, ne skrivajući ni svoje mišljenje o novokomponovanoj muzici.



- Cenim svačiji trud. Možda to ne mogu da slušam ni tri sekunde, ali nikoga ne omalovažavam. Mi smo živeli rokenrol život. A Prijovićka, na primer, ne traži od svoje publike da živi njen život. Niti Tejlor Svift. A njih dve su najbolji primer popularne muzike. A ako se uzme na primer Bjelo dugme ili Roling Stonsi, svi smo nekada bili duboko u tom pokretu i svima nam je bilo važno da se poistovećujemo s izvođačima, da živimo njihove živote. Da nam to bude way of life (način života). E, sad Prija ne može biti ničiji način života, ali je zato veoma popularna i publika joj puni dvorane isto kao nama pre 40 godina. Šta će s njom biti za još četiri decenije, videćemo - iskren je bio muzičar.