"J esam, možda se i onde nađe neko ko će igrati karte. To sam zaista rekla i ostajem pri tome, jer je to jedan od mojih velikih hobija ", rekla je glumica.

Semka je udata za novinara i šahovskog velemajstora Marija Bertoka . Ubraku su proveli čak 48 godina. Već prilikom upoznavanja među njima se rodila snažna hemija, a glumica je svojevremeno rekla da je odmah pomislila kako će se udati za njega. Nije se libila ni da mu to prizna, te ga je maltene zaprosila već posle nekoliko sati od upoznavanja.

"Znate, nemojte se ljutiti, ali vi ćete biti moj muž". Ne krijući iznenađenje, on joj je odgovorio: "Nemojte se vi ljutiti, ali ja ne nameravam da se ženim". "Ne kanim se ni ja udavati, ali kada do toga dođe, to ćete biti vi", uzvratila je.