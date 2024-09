Na beogradskoj premijeri očekuje dosta svojih kolega. U predstavi nema psovki, vređanja i viceva , a od publike ima velika očekivanja jer zna da i publika od njega očekuje mnogo, što će joj i pružiti. Glumac je dodao da mu je muzika mnogo pomogla da ga ljudi upoznaju kroz saradnju sa Željkom Joskimovićem, Crvenom Jabukom i Halidom Bešlićem i da je teško bilo probiti se u posleratnom periodu. Ljudi su prepoznali da nema jedno srce za ljubav, a drugo za mržnju i to je suština njega kao ličnosti, a ne samo parola. Smatra da je njegova uloga da bude most među ljudima.

Jeste, ona se dotiče i toga, ja pozivam ljude da ne budemo odmaralište za budale već da se ohrabrimo u pokazivanju ljubavi. Prestali smo da verujemo da ljubav može biti naše oružje kojim ćemo osvojiti svet, a ne puškama i ratovima. Koliko god da se trudimo da se ogradimo, mi smo stanovnici ove planete i vrlo utičemo na okolinu i na sve što se dešava. Ne mogu ja da zapalim nešto, na primer, u svom Tešnju i da to ode u atmosferu, a da kažem da me je baš briga jer sam vatru zapalio na svom imanju. Moramo da mislimo jedni o drugima jer za sve na ovom svetu ima dovoljno mesta. Mislim da je najveći problem taj što previše prostora dajemo kapirtalu i robujemo parama.

Vaš kolega Viktor Savić je u šaljivom tonu rekao da nije mogao da dođe do reči od vas tokom snimanja, kako to komentarišete?

Tako je (smeh). I ne može da dođe zato što je sporiji. Kada smo snimali scene on kaže meni “Pa čekaj”, a ja mu na to odgovorim “Ali to je život, upadamo jedni drugima u reč, ne čekam da ti završiš, pa da ja kažem svoju repliku”. Međutim, mislim da su to dve škole, beogradska i sarajevska. On je meni takođe upadao u reč, pa bih mu ja rekao “Nemoj me prekidati dok ti upadam u reč”. Taj odnos koji smo mi izgradili snimajući film je zaista poseban, i Viktor je dobio potvrdu toga kada je bio na svetskoj premijeri u Napulju na festivalu gde su mu rekli da je ovo jedan od najboljih filmskih odnosa jednog menadžera i borca, a na tom odnosu smo i izgradili film.