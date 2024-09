- Sve se desilo iznenada. Moja ćerka Bojana i ja bile smo u taksiju kada je na nas kolima naleteo taj čovek. On je u krivini prešao na našu stranu preko pune linije i pri velikoj brzini zakucao se u naše vozilo. Mi smo išli 28 kilometara na sat, taksista je vozio u drugoj brzini, a taj čovek koji nas je udario nije poštovao saobraćajne propise i kretao se prebrzo. Pritom je sve vreme razgovarao telefonom, to sam videla jer sam sedela napred. Pojas i vazdušni jastuci spasli su mi život, ali i slomili rebra. Potpuno smo razvaljene – potreseno je ispričala Radmila nekoliko dana nakon nemilog događaja.

- Bojana je sedela pozadi i ničeg se ne seća. Ima potres mozga, polomljenu gornju vilicu, izbijene zube, isečenu usnu, desni su joj pokidane, sva je naduta, ima šavove spolja i iznutra… Pretrpela je ozbiljne stresove i traume. Rekli su nam da će kost najmanje šest meseci morati da zarasta, a posle ćemo videti šta može da se uradi. Smeštena je u Risnu jer su tamo neurolozi, dok sam ja zbog polomljenih rebara primljena u Kotoru. Izašle smo iz bolnice prošle srede i sada smo do daljnjeg u Tivtu. Moramo da idemo u Podgoricu gde mojoj ćerki treba da se uradi maksilofacijalni snimak. Obe primamo injekcije protiv bolova i pijemo antibiotike. I ja i Bojana imamo modrice po celom telu. Postavljene su mi trake preko grudi i leva rebra su mi pukla, dok mi je grudni koš potpuno nagnječen. Mogu samo do toaleta i nazad. Dobro je da smo izvukle žive glave, to je najvažnije – izjavila je ona tada.