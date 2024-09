Naš poznati pisac i dobitnik nekoliko književnih nagrada Marko Krstić već godinu dana na čelu je Etnografskog muzeja u Beogradu. On polako uspeva da sprovodi svoju viziju da ovakva mesta moraju da budu živa, interaktivna i zabavna. Za Kurir Krstić govori povodom jubileja 120 godina od prve samostalne izložbe, ali najavljuje i novu stalnu postavku.

- Nizom manifestacija u trajanju od četiri dana, od 19. do 22. septembra. Dani Muzeja počeli su u četvrtak, kada smo održali tri stručna panela, na kojima smo predstavili digitalne inovacije važne za sve muzeje u Srbiji. U prvom se govorilo o zajedničkom projektu na inicijativu Sekretarijata za javne politike "Jedna ulaznica, četiri muzeja", koji je Etnografski muzej oberučke prihvatio i pozvao Muzej Jugoslavije , Prirodnjački muzej i Muzej nauke i tehnike, kao i druge ustanove, da se priključe nečemu što se prvi put kao praksa uspostavlja u Srbiji. Dakle, posetioci će moći da onlajn kupe jednu kartu uz koju će moći da obiđu četiri muzeja.



- Istog dana na drugom panelu "Digital u muzeju" bilo je reči o digitalizaciji u muzejima i tehnoloških inovacijama koje su već ušle u evropsku praksu. U narednih godinama to će postati praksa i kod nas, s ciljem povećanja vidljivosti i posećenosti muzeja. To je put kojim svi srpski muzeji treba da krenu. Treći panel bio je posvećen pirotskom ćilimu i njegovom značaju kao delu nematerijalne kulturne baštine. Na sam Dan Muzeja 20. septembra otvorena je izložba "Memorija - terenska istraživanja Etnografskog muzeja", kojom posebno ističemo identitet i kontinuitet istraživanja na svim prostorima gde se nalazi srpski narod i srpsko nasleđe. Sama izložba, pored retrospektive predmeta koje su kustosi muzeja pronašli tokom jednog veka, obogaćena je i savremenim tehnološkim iskustvima i tehnologijama - posetioci će moći da dožive eksponate koristeći MP4 plejere i slušalice, a vođenje izložbe, koje je urađeno preko aplikacije, na srpskom i engleskom jeziku, prilagođeno ambijentu i narativu, aktiviraće sva čula, a određene običajne tradicionalne prakse biće dostupne kroz proširenu realnost. Pored toga, digitalna mapa putem ekrana osetljivog na dodir posetiocima pruža mrežu preciznih lokacija na kojima su predmeti pronađeni, kao i dodatne informacije o eksponatima. Izložbu je otvorio ministar kulture Nikola Selaković. Cena ulaznice do kraja oktobra biće zato simboličnih 120 dinara.