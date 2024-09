"Tri puta sam proveravala, jer prvo što čovek oseti je neverica. Zvala sam je "hodajuća emocija", ona je preemotivna osoba bila i po tome ću je pamtiti. Nekim ljudima je delovala kao gruba, opasna i drska, a to je bila njena odbrana. Sećam se pre jedno godinu dana je bila neka opširna emisija o njoj, pozvali su me da kažem nešto o njoj. Kasnije me je nazvala telefonom da se zahvali na lepim rečima, rekla mi je: "Ti si mene provalila, a ja sam ti zahvalna što to nisi zloupotrebila", rekla je Zlata za Blic, pa nastavila: