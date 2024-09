Režirao je akcijsko-avanturistički igrani film Gunbus poznat i kao Sky Bandits (1986) i porodični film The Phoenix and the Magic Carpet (1995), koji je takođe i producirao. Zoranova strast je letenje – ne samo u vizuelnim efektima, nego se oprobao i kao privatni pilot. Zato nije iznenađujuće što njegov roman za mlade An Alien Called Freddy govori o dečaku koji može da leti. Kao izumitelj, ima nekoliko patenata, uključujući Zoptic Front Projection sistem i Z3D – sistem za stereoskopski 3D sa jednom kamerom.