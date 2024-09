- Upala je u sredinu koja je nije razumela. Tražila je uvek adrenalin i pomeranje s mesta. Bilo je tu i ličnih uvreda. Lako je sve to prebolela - otkriva Irfan.



- Otišla je velika Radmila Živković, a meni ostavila nekoliko sećanja na nju. Kad je dobila infarkt, zvala me je da joj pomognem da joj doktori dozvole pušenje - "jer život bez strasti ionako nije život". Nakon toga zvala me je da "pobegne" iz banje, jer joj je od ozdravljenja bilo važnije da vidi svoju ćerku na premijeri - ta ljubav i ponos su joj produžavali život. S polomljenom nogom pela se na svoju mansardu i nikad se nije žalila niti tražila pomoć. Hrabro je govorila ono što misli i o onome čemu se protivi. Nije se plašila osude, nego laži. Otišla je tiho, ne dočekavši nacionalnu penziju koju je zaslužila. Ali je od svoje skromne meni kupila crveni ruž da me podseća na nju. U večnost se upisala svojim darom i radom - navodi Trivanova u izjavi za Kurir.