Izložba O govoru, ćutanju, vrištanju i pisanju biće otvorena do 2. novembra, a posetioci gelerije Novembar mogu je pogledati svakog radnog dana (osim ponedeljkom) od 12 do 20h, subotom od 10 do 18h, odnosno nedeljom od 10 do 14h na adresi Kursulina 22.