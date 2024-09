Danilo je govorio pesmu Stevana Raičkovića “Zapisi o crnom Vladimiru”.

- Velika mi je čast što sam dobio priliku da predstavljam fakultet i da govorim poeziju na ovakvom festivalu koji nosi ime jednog od naših najvećih svetionika glumaca naše države Danila Lazovića. To su za mene ljudi zbog kojih sam, na kraju krajeva, upisao glumu, da nije njih bilo i Danila Lazovića i mnogih drugih, ne bih znao šta je to što volim. Oni su utabali put nama mladima da mi to pratimo i da se trudimo da to održimo – rekao je ovogodišnji pobednik Danilo Milovanović.