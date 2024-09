" Ko to tamo peva " je srpski film snimljen 1980. godine u režiji Slobodana Šijana, prema scenariju Dušana Kovačevića . Glavne uloge tumače Pavle Vuisić, Dragan Nikolić, Danilo Bata Stojković, Aleksandar Berček, Neda Arnerić i Milivoje Tomić.

Godinama kasnije otkrivene su brojne tajne sa snimanja, neke će vas nasmejati do suza. Pojedine scene su bile čak i podložne teorijama zavere i pominjanju crne magije.

Prema pričama ljudi koji su radili na realizaciji filma, budžet filma je u to vreme iznosio 180.000 nemačkih maraka. U završnim scenama, kada putnici optuže romske muzičare da su Aleksi Simiću (koga je tumačio Milivoj Tomić) ukrali novčanik, pa svi krenu da ih biju, Slobodan Šijan je tražio krupan plan. To će reći da je Danilo Bata Stojković zaista morao da ošamari malog glumca.

Udario mu je toliko jaku šamarčinu da je Nenadu Kostiću “zazvonilo” u ušima, a na oči odmah udarile suze. Pobegao je iz autobusa čak do Pančeva. Tamo se negde sakrio, a ekipa ga je ceo dan tražila. Kada su ga konačno našli, uz preklinjanje da se vrati da završe film, Bata mu je doneo najveću bombonjeru koja je mogla da se kupi, i čvrsto obećao da više neće da ga bije.

U većem delu filma na zadnjem sedištu, odmah pored prasića, pojavljuje se baba obučena u crno. Ona je bila predmet ranih teorija, od toga da predstavlja smrt, koja ih čeka na kraju, onda da baba čuva na prasiće, do toga da je u pitanju maskirani Predrag Preža Milinković, najveći srpski epizodista. Gledaocima je najviše stvaralo konfuziju to što babe čas ima, čas nema. Nije ni potpisana na špici. Šijan je objasnio da je to baba koju su usput našli i stalno je bila u autobusu, ali se zbog lošeg osvetljenja nije uvek videla.