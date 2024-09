- Osnovni kriterijum po kojem uvek biram filmove za ovaj festival je želja da publika pogleda najbolje iz bivše Jugoslavije. Dakle, ideja je da na jednom mestu imamo pregled filmske produkcije regije koja je kulturno, jezički, a i rodbinski i prijateljski povezana. Dakle, dobrodošli su filmovi svih žanrova. Ovde lične preferencije stavljam u stranu i trudim se da ponudim pošten pregled onoga što su autori od Vardara do Triglava snimili. Moram reći da sam u slučaju Srbije morao da izostavim filmove "Čuvari formule" i "Majka Mara" jer sam na njima sarađivao kao scenarista. Kako je Sarajevo postalo jedan veliki festival koji našu regiju povezuje za svetom, želja mi je da Leskovac bude festival koji je koncentrisan na bivšu Jugoslaviju. U Leskovcu možemo videti ko je šta napravio, on može postati mesto gde, osim publike, i autori mogu videti glumce koji im trebaju, možda i ostvariti neku saradnju.



- Moram da se zahvalim svom prijatelju, reditelju Darku Bajiću, koji je bio umetnički direktor festivala i koji me je pre tri godine pozvao da radim ovaj posao. On ga je postavio kao platformu na kojoj se publika sreće s produkcijom regiona, a autori pozivaju na međusobnu saradnju. Ovaj festival je, dakle, zamišljen kao mesto saradnje filmskih autora iz regiona i to je razlog za izuzetno zadovoljstvo što sam deo sjajne ekipe koju vodi Dragan Jović i koja dovodi filmsku industriju u grad inače poznat po izvrsnom roštilju i ponosan na svoju industrijsku i radničku istoriju. Leskovac pruža izuzetno gostoprimstvo i to je drugi razlog što volim da radim posao selektora za ovaj festival. Naime, kako sam kao autor prošao dosta filmskih festivala, shvatio sam da su za uspešan filmski festival potrebne samo dve stvari: jasan koncept i dobar domaćin. LIFFE ima oba elementa za uspeh i zbog toga mi je čast i zadovoljstvo da radim na njemu.