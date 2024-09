- Posebna je to energija, nezahvalno je to nazvati tremom. Činjenica da naš prvi film otvara filmski Sava centar, dobro poznati hram i teren moje krvi, već je jedna velika odgovornost. Novi Sad kao moja luka, naša panonska luka, takođe je priča za sebe. Jedva čekam oba, dan za danom.



- Nezvanično jesam posvetio film ocu, a zvanično nisam, jer uvek kad je dolazio na moje turnire "Megdan", govorio mi je: "Nemoj slučajno da si meni posvetio film." Rekao bi mi tada: "Znaš, ja na momente saosećam sa ovim dečacima koji se ovde bore." Gledao je mečeve iz bekstejdža i bio je fanatik za svaki sport, od litvanskog hokeja na travi do bejzbola na Malaviju, i još mnogo toga. Govorio je da je na svaki sport gledao jednako. I to je istina. Svaki sport je jednako opasan, a on je na MMA gledao kao na malo brutalniji sport jer se pojavio devedesetih i nije bio u njegovo bajno vreme, kada su se ljudi gađali salvetama (smeh). Nakon svega toga, kada se govorilo o filmu, on je govorio da film treba da se posveti tim borcima i svim tim klincima koji gube svoje zdravlje u ringu. I mnogo boraca izgubilo je oko, uvo, neki čak i život. I pričao je da film njima treba da se posveti, ali i: "Ako hoćeš, ti ga nekako sa strane, blanko, posveti meni", tako da je cela ta posveta prošla uz njegov blagoslov.