- Sećam se snimanja te serije i dan-danas sa velikim zadovoljstvom. Valjda ti je, kada si klinac, sve zanimljivo i lepo. Ne moraš baš često u školu, svi ti gledaju kroz prste jer radiš veoma važan posao, a ti se zapravo neviđeno zezaš sa filmskom ekipom i uživaš u potpunoj slobodi. Čak mi ni naporni momenti, kao što su bili snimanje do zore ili smrzavanje u Karađorđevom parku na minus 200 nikad nisu smetali. Konkretno, najradije se sećam putovanja. Prvo putovanje je bio odlazak sa celom ekipom na Kopaonik. Skijali smo i kupali se u bazenu po ceo dan – šta više jedno dete koje odrasta u Srbiji 90-ih godina može da poželi? Omiljena zanimacija nam je bila moj fejk gips, namestim ga na nogu, pa bazamo po hotelu i snimamo face prolaznika koji misle da sam je zaista slomila. Neverovatno, ali me posle skoro dvadeset godina ljudi još uvek pitaju da li sam je zaista slomila! Evo svima ovom prilikom odgovaram – naravno da nisam! Posle toga smo na leto otputovali i u Budvu na more, kako bismo snimili poslednju epizodu tog prvog serijala. Iz ove perspektive, sve mi se to čini kao da je bila jedna velika ekskurzija. I pored svega, meni je ipak najdraža prva epizoda u drugoj sezoni sa konjem, jer je scenarista napisao posebno za mene. Zbog te epizode sam išla u školu jahanja i često boravila na hipodromu. I zaista sam čistila štalu i obožavala svog konja. Taj deo glumačkog posla je bila čista uživancija. Osim čišćenja štale - iskreno je rekla tada Tijana, prenosi Blic.