Dolaskom čuvene Koraime Tores (51) u Beograd, koja je glumila Kasandru u istoimenoj seriji, nekada popularne telenovele prete da ponovo preuzmu primat na malim ekranima i potisnu turske serije koje „vladaju" više od decenije. Međutim, nisu samo Latinoamerikanci snimali telenovele, već i Srbi, pa se postavlja pitanje koja je prva srpska telenovela.

Pre 20 godina u Srbiji je počela da se snima telenovela „Jelena" čiji je scenarista Meksikanac Hoakin Herero Kasasola, a glavnu ulogu igrala jeDanica Maksimović. „Jelena" je prva srpska telenovela snimljena u Srbiji. Seriju su režirali Andrej Aćin i Dejan Zečević, a rađena je po ugledu na latinoameričke telenovele, ali je radnja prilagođena našem podneblju. Jelena je imala izuzetno visok budžet (oko 4 miliona evra), i snimala se na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu.

printscreen/youtube/Ivan Paunesku Danica Maksimović kao Jelena

Prva epizoda „Jelene" emitovana je 18. oktobra 2004. na Trgu republike, putem video-bima. Za novinare je bila posebna projekcija u bioskopu, a grad je bio oblepljen reklamnim plakatima sa natpisima: „Šta Ratko smera?”, „Šta razdvaja Sašu i Helen?”, „Koga sanja Jelena?”. Serija je doživela ogroman uspeh, pa je čak bila nagrađena u Budimpešti za najbolji scenario, ispred američke sapunice „Odvažni i lepi” (The Bold and the Beautiful).

Pored Danice Maksimović glavne uloge igrali su i Aljoša Vučković, Irfan Mensur, Srna Lango, Bojana Ordinačev i Srđan Karanović. Zanimljivo je da su Srna Lango i Irfan Mensur u telenoveli glumili ljubavnicu i oženjenog muškarca, a u stvarnom životu su bili supružnici. Čuvena venecuelanska glumačka zvezda Gabrijela Spanić bila je u planu da glumi u seriji. Iz nepoznatih razloga do te saradnje nije došlo, i ako je Spanićeva u izjavama i emisijama potvrđivala da će imati gostujuću ulogu u „Jeleni”.

printscreen/youtube/Ivan Paunesku Danica Maksimović i Ružica Sokić

Međutim, glumici Ružici Sokić „Jelena” nije ostala u lepom sećanju. Godine 2009. ona je za dnevni list „Pres” o seriji rekla:

„To je ružna epizoda u mom životu, koju sam negde potisnula. „Jelena” je mogla da bude dobra serija da prste nisu umešali hohštapleri, koji su se trudili da otmu novac. Šteta! Serija je diletantski urađena. Publika je nije prihvatila, jer su je radile neznalice.”

printscreen/youtube/Ivan Paunesku Irfan Mensur kao Ratko Milijaš

Svojevremeno je Irfan Mensur, koji je u seriji glumio Jeleninog muža Ratka, izjavio za Kurir: "O sapunicama kao fenomenu sam u to vreme čitao samo u novinama i bio znatiželjan. Silno sam želeo da vidim kakva je to "šalterska gluma", kako su je u to vreme nazivali. Malo sam znao o tome, ono što je bilo važno jeste da se što više glumi, a što manje ponavlja. Bio mi je to veliki izazov.

Dolazili bi u šest ujutru po mene, a već u sedam bih bio u kadru. Nakon snimanja vozili su me kući i davali novi tekst koji je trebalo da naučim do novog jutra. Upoznao sam drugačiji sistem rada učestvovanjem u svađi s kamerom, kako ja to volim da kažem. Drugi razlog za moje učešće je bio broj nula koji sam dobio u ugovoru (smeh). Pristojno sam živeo od tog novca pune dve godine."

printscreen/youtube/Ivan Paunesku Danica Maksimović kao Jelena

U seriji je igrala i Srna Lango koja je glumila ljubavnicu Jeleninog muža Ratka Milijaša kog je tumačio njen bivši suprug Irfan Mensur. Srna je za Kurir pre dve godine prokomentarisala svoje iskustvo sa snimanja:

"Bila je prva zaista i ogromna produkcijski. Pošteno smo je radili, a publika ju je obožavala. Teže je bilo kolegama koji nisu učestvovali objasniti žanr nego publici, ali je sada to uobičajen punkt na ekranima. Na snimanju te serije srela sam neke meni sada važne ljude, s kojima delim i život i posao i dalje. Na primer, urednicu Katarinu, koja je, uzgred, iznela na plećima veći deo te dvogodišnje avanture.

printscreen/youtube/Ivan Paunesku Srna Lango kao Sofija Jovanović

Na pitanje da li bi ispravila nešto u svojoj glumi, rekla je: "Često mi poneko pošalje neki kadar ili fotografiju iz "Jelene", pa mi bude milo kad shvatim koliko me nije sramota svega toga", a zatim i prokomentarisala kako je bilo igrati ljubavnicu tadašnjem suprugu Irfanu Mensuru: "Ne biste verovali kada bih umela da vam prenesem uverljivo do koje mere u kadru ili na sceni zaboravim privatan odnos s nekim s kim radim. Kad radim, nemam ni sekund privatne emocije, i to možda i nije naročita preporuka za onu privatnu mene, ali je tako."

Printskrin Bojana Ordinačev kao Helena Despotović

Glumica Bojana Ordinačev, koja je u „Jeleni" igrala lepu Helenu Despotović, je za Kurir na pitanje da li je ljudi i dalje prepoznaju kao Helenu iz njene prve velike uloge rekla: "Da. Često se dešava da mi neki mlađi momci od dvadesetak godina kažu da su zbog te uloge bili zaljubljeni u mene. Verovatno misle da mi na taj način daju kompliment, ali me samo podsete na to koliko godina je prošlo."