- Za razliku od prethodnih godina, u finalu ovogodišnjeg Balkanrock festa nastupiće čak 5 mladih bendova različitog žanrovskog opredeljenja. Ove godine, u ekstremno jakoj konkurenciji izdvojili su se bendovi: Mulj, Olovni vojnik, Maktub, Sky Hook i For It To Be Empty. Pored njih, posetioce ove tradicionalne manifestacije očekuje i nastup prošlogodišnjeg pobednika, benda Obluda, kao i DJ set Industrial mix koji će otvoriti program. Pobednik takmičenja dobiće snimanje jedne numere u profesionalnom muzičkom studiju „FatCat“ u Nišu, kao i učešće na Nišville jazz festivalu 2025. godine - komentariše jedan od organizatora Dejan Dinić.