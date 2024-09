Hrvatska autorka Jasna Žmak nastaviće ovu liniju predavanja-performansa u originalnom i duhovitom osvrtu na svoju karijeru dramaturškinje, ispitujući teme mizoginije, rada u kulturi i homofobije. Njenu predstava „this is my truth, tell me yours” publika će moći da pogleda u Bitef teatru 30. septembra i 1. oktobra.