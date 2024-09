Svečano otvaranje, kojem su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu kulture Dejan Antić, glumci Nada Blam, Marija Vicković, Hana Selimović, Kristina Gavrić, Dušanka Stojanović Glid, Miloš Vlalukin, producent Nebojša Garić, selektori programa, članovi žirija i brojne zvanice iz kulturnog života grada Leskovca, obeležile su i baletske numere na filmske teme članova Pozorišta na Terazijama i voditelj programa glumac Nebojša Dugalić koji je pročitao pismo velike glumice Mire Banjac: ‘’ Radila sam sa Goranom Paskaljevićem pet filmova i to je možda jedan od najboljih delova moje karijere. Goran je na snimanjima bio tih, blagorodan, ali je uvek znao šta hoće i što je najvažnije umeo je to da objasni glumcima. Poslednji put smo sarađivali na filmu „Bure baruta“. Bila je to mala uloga, ali meni je puno značilo to što mi je tada rekao da voli kad me ima u svom filmu.