Filmski i televizijski studio MGM+ najavio je novu dramsku seriju Robin Hud , u kojoj se klasična priča o odmetničkom heroju koji je uzimao od bogatih i davao siromašnima ponovo pretvara u zanimljivu, inteligentnu, romantičnu avanturu. Serija dolazi od strane Lionsgate Television na čelu sa kreatorima Džonom Glenom (Seal Team) i producentom i rediteljem koji živi u Srbiji, Džonatanom Inglišem (The Ark, Librarians: The Next Chapter). Serija Robin Hud će snimiti svoju prvu sezonu od deset epizoda u PFI studiju u Srbiji, a snimanje počinje u februaru 2025. Pored studija, serija će se snimati na brojnim lokacijama širom Srbije , u živopisnim srpskim krajolicima i izuzetnim prirodnim pejzažima, tako da će jedan od najpoznatijih svetskih likova u istoriji biti sniman u srpskim šumama.

Robin Hud bi trebalo da bude premijerno prikazan na MGM+ kasnije sledeće godine. Ovo je prva serija o Robinu Hudu u poslednjih 15 godina. Seriju je kreirao i producirao Džonatan Ingliš koji živi i radi u Srbiji u protekloj deceniji, dajući doprinos srpskoj filmskoj industriji (The Outpost za mrežu CW, Seal Team za CBS, The Ark za NBCU/SYFY, Librarians: The Next Chapter za TNT by Warner Bros., The Machine za Legendary Entertainment, You Won’t be alone za Focus Features). Glen i Ingliš su pisci i izvršni producenti, pored Toda Libermana iz Hidden Pictures. Karli Klajnbart i Nikol Brajant će nadgledati seriju za Hidden Pictures.