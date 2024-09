- Ne mogu ni da se setim kad je to bilo, padala je neka kišica... (smeh) Jasno je da se čekala nova sezona i na televiziji. Još je nisam pogledala, ali znam da je drugačija od svega što se dešava. Jeste krimi, traži se ko je ubica, ali sam žanr - film noar - donosi neku novu boju, koja je čini drugačijom od do sada prikazivanih krimi-serija.

Između ostalog, i to što Milena izvodi mnogo ženskih likova na scenu.

- Nova sezona je smeštena u Beogradu i da ima veoma mnogo ženskih likova. Milena voli kroz njih da se izražava, poklanja im pažnju jer su kod nas žene ranije uvek stavljane u priču kao podrška muškim likovima. Iako je ovo muška serija u kojoj se radi o kriminalu i iako je glavni junak ili antijunak muškarac, a igra ga Goran Bogdan, vrlo su snažni i na prevaru nekako postaju vodeći ženski likovi. Ovde glumica ima šta da odigra, a ne samo da bude lepa, zgodna ili šta je već do sada to trebalo kod nas u kinematografiji. Inače imamo mnogo zanimljivih i talentovanih glumica koje možda nisu angažovane toliko. Oleg voli da otkriva i neka nova lica.

- Iznenadio me je poziv, pogotovo što nisam očekivala da bi neko poželeo da igram u takvom film noar žanra. Vrlo sam se obradovala, bilo mi je izazovno, imala sam prostora da pokažem šta znam i osećam, ali i da sarađujem s fantastičnim ljudima kao što su reditelj Oleg Novković i direktor fotografije Miladin Čolaković. Moja uloga nije velika, to je jedan šraf, ali sam se posle duže vremena na snimanju osećala kao stvaralac i umetnik. Kod nas inače na snimanja svako radi svoj posao i retko kad ima specijalnog razgovora o ulozi. Ovde sam imala širinu da izmaštam lik, to pokažem i u razgovoru s rediteljem i direktorom fotografije iznesem. Bilo je divno.