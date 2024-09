Nova sezona se nastavlja tamo gde je "The Walking Dead: Daryl Dixon" stao, prateći omiljene likove Darila Diksona (Ridus) i Kerol Peletije (Mekbrajd). Oboje se suočavaju sa starim demonima dok ona pokušava da pronađe svog prijatelja, a on se bori sa odlukom da ostane u Francuskoj.

Nakon premijere prve sezone “The Walking Dead: Daryl Dixon" koju smo gledali ovog proleća, fanovi neće dugo čekati da ponovo sretnu svoje omiljene likove.

Nove epizode "The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol", sa Normanom Ridusom i Melisom Mekbrajd u glavnim ulogama, u Srbiji će na AMC televiziji biti premijerno prikazane istovremeno kada i u Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj, Bosni i Hergcegovini i Sloveniji.

Nova sezona se nastavlja tamo gde je "The Walking Dead: Daryl Dixon" stao, prateći omiljene likove Darila Diksona (Ridus) i Kerol Peletije (Mekbrajd). Oboje se suočavaju sa starim demonima dok ona pokušava da pronađe svog prijatelja, a on se bori sa odlukom da ostane u Francuskoj, što stvara tenzije u "Gnezdu". Dodatno, Genetin pokret (Anne Charrier) dobija zamah, postavljajući Pouvoir na put sukoba sa Savezom nade u borbi za budućnost Francuske.

Druga sezona ima ukupno šest epizoda, a gledaoci u Srbiji će prvu epizodu moći da pogledaju na AMC televiziji 30. septembra 2024. godine u 03h u originalnoj verziji, a iste večeri u 22:00 sa prevodom.

"The Book of Carol" nije jedini spinoff "The Walking Dead" serijala koji dolazi na male ekrane AMC gledalaca, jer od 19. avgusta fanovi mogu da prate i epizode serije "Tales of The Walking Dead”. Prva sezona ove serije prati šest različitih priča sa novim i već poznatim likovima iz univerzuma The Walking Dead.

Glumačka postava serije "The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol" uključuje Normana Ridusa, Melisu Mekbrajd, Klemens Poesi, Luisa Peša Šilguicija, Laiku Blank Frankard, An Šarije, Romana Levija i Erika Ebuanija, dok su izvršni producenti: šouraner David Zabel, Scott M. Gimple, Ridus, Mekbrajd, Greg Nikotero, Angela Kang, Brian Bockrath, Daniel Percival, Jason Richman i Steve Squillante.

