Hoakin Finiks u ulozi Artura Fleka zvanog Džoker i čuvena Lejdi Gaga kao Harli Kvin u glamuroznom ludilu i nastavku kultnog psihološkog trilera iz 2019! Džoker – ludilo u dvoje, reditelja Toda Filipsa biće premijerno prikazan u sredu 2.10. u bioskopu Cineplexx u TC Galerija u IMAX Sali u 20 časova. U distribuciji BLITZ filma, biće dostupan u bioskopima širom Srbije.

Radnja filma odvija se dve godine posle događaja iz prvog filma, gde pratimo Artura koji se suočava sa posledicama svojih zločina. Scenario su ponovo napisali Tod Filips i Skot Silver, koji su radili i na originalnom filmu. U nastavku ćemo ponovo gledati Zazie Beetz kao Sophie Dumond, a Sharon Vashington i Leigh Gill će ponoviti svoje uloge iz provg dela. Pored Lejdi Gage čekaju nas i neka nova lica kao što su Brendan Glison (The Banshees of Inisherin), Catherine Keener (Get Out), Hari Lavtei (Industrija), Jacob Lofland (Mud), Steve Coogan ( Filomena) i Ken Leung (Ratovi zvezda: Buđenje sile).

Blitz Film

O nastavku filma Džoker, Tod Filips i Hoakin Finiks razgovarali su još tokom snimanja prvog dela.

„Hoakin i ja smo voleli Artura od prvog dana rada na prvom filmu. Obično, kada završimo snimanje jednostavno to je to, jedva čekate da bude gotovo, nekada brojite dane. A mi sa prvim filmom nismo želeli da se završi. Da smo mogli, Hoakin i ja bismo snimali još tri meseca. Stalno smo otkrivali nove stvari koje bismo mogli da istražimo i uradimo s likom Artura. Dakle, nastavak je bio logičan sled, svi smo to želeli i bili smo uzbuđeni zbog svih elemenata koji su nas vratili u Arturov svet.“ – rekao je reditelj i scenarista Tod Filips.

Reditelj je govoreći o stvaranju lika Artura istakao važnost njegove i Hoakinove intenzivne i duboke saradnje i naveo da pre snimanja mesecima razgovaraju svakodnevno, kao i da ti razgovori traju sve do kraja postprodukcije i da je to ključ nastanka dobre priče.

Blitz Film

„Za mene je Artur uvek imao svetlost u sebi. On je poput maslačka koji raste između pukotina slomljenog trotoara. Njegov problem je bio u tome što niko nije mogao da vidi tu svetlost. U drugom delu dopala nam se ideja da istražimo šta bi se desilo kada bi neko zaista video tu svetlost. Šta bi to probudilo u Arturu? Gaga mi je uvek delovala kao sunce. Ima magiju u sebi.

Pored očigledne činjenice da „donosi muziku sa sobom“, donela je i intenzivnu ranjivost u lik Li, i mislim da je to ključ. Morala je da izgleda kao da je otvorena, empatična i podjednako slomljena kao i Artur.“ – rekao je reditelj.

Iako je želeo da radi nastavak Džokera, Hoakin Finiks je imao i dozu nesigurnosti povodom daljeg istraživanja Artura.

Blitz Film

„Deo mene bio je nevoljan. Bilo je nečeg posebnog u tokom rada na originalnom filmu i nisam želeo da to na bilo koji način ukaljam, ali mi se isto tako dopala ideja izazova, ideja da nastavim priču, ali da pronađem različite tonove s kojima bih mogao da se igram. Počeli smo da razgovaramo o muzici i o ideji performansa u vreme je kada je trebalo da izađe Džoker. Performans, bukvalno predstava, nešto poput live nastupa, to je bila ideja. Mislio sam da i dalje ima mnogo toga što treba istražiti u vezi sa likom. Nisam želeo da ga se odreknem, a u isto vreme sam bio tako uzbuđen i nervozan i osećao sam sve što bi neko mogao da oseća u tom periodu.“ – rekao je Hoakin Finiks.

Lejdi Gaga je originalnog Džokera gledala pre nego što je izašao i to je prema njenim rečima bilo posebno iskustvo, jer kako je istakla nikada nije videla tako kreiran svet, niti lika sa takvim srcem kao što je imao Artur Flek.

Blitz Film

„Mislim da su se ljudi zaljubili u Artura jer je stalno bio napadan i fizički i mentalno. Bio je drugačiji. Imao je težak život. Izgledalo je kao da, bez obzira na to šta radi, nikako ne može da pobedi. Mislim da su se ljudi širom sveta prepoznali u toj emociji, da su videli delić sebe u Arturu. To je bila neka vrsta magičnog trika u tom prvom filmu – svi su se osećali povezani sa nekim ko je naizgled bio toliko drugačiji. Ja sam veoma zahvalna i počastvovana jer sam deo ovog projekta. Tod mi je rekao: „Pisali smo ovu ulogu za tebe.“ Početna ideja je bila nastavak priče o Arturu Fleku, ali ujedno i priča o nastanku Harli Kvin. Bilo mi je jasno nakon razgovora sa Todom da je osoba koju ćemo upoznati Li. To je devojka koja Harli postaje kada prvi put upoznaje Džokera i njihov odnos raste od tog susreta u Arkhamu.“ – rekla je Lejdi Gaga.