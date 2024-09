Kako pamtite Andrića?

- Sećam se Iva Andrića, jer kad sam, kao mlada glumica, došla u Jugoslovensko dramsko pozorište, on je bio u Upravnom odboru. Sretala sam ga u salonu, gde je sedeo s našim upravnikom Milanom Dedincem i velikim rediteljem Veliborom Gligorićem. Bio je vrlo ozbiljan. Prolazim, kao mlada glumica, i kažem "dobar dan", on ništa. Opet sledeći put kažem "dobar dan", i on opet ništa. Rekla sam posle da neću više da ga pozdravljam. Mislila sam da će valjda to primetiti. Naravno da je to smešno. Njegova supruga Milica je za dve predstave JDP radila kostime. Njihova ljubavna priča mi je uzbudljiva. Bila sam letos u Herceg Novom i posetila Andrićevu kuću. Ima divan pogled na more.