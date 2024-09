Treća i poslednja sezona "Močvare" polako se bliži kraju. Samo dva vikenda i četiri epizode na Superstar kanalu ostali su do velikog finala ove serije, u kojoj je pevačica Tamara, koju je oživela Bojana Stefanović , važna karika priče kreatora Milene Marković i Olega Novkovića. Za Kurir Bojana otkriva da joj je u seriji bila namenjena jedna veća uloga i da se trenutno raduje novoj premijeri komada "Gordost i predrasude".

Kako je došlo do vaše saradnje sa ekipom serije "Močvara"?

- Pozvali su me na kasting za drugu ulogu, koju je na kraju dobila draga koleginica, u čijoj igri sada uživam gledajući je, a onda smo se dogovorili da bismo mogli da uradimo nešto drugo. I zaista, Tamara je u svakom smislu bila pun pogodak za mene u ovom trenutku.



- Ne verujem da će se bilo ko prepoznati, niti mi je to bila namera. Tamara je lik iz scenarija, a kao i svi likovi iz kvalitetne literature, uvek nam se čini da takve ljude poznajemo ili ih imamo u svojoj okolini. To je lepota Mileninog pisanja, karakteri su tako sočni i stvarni da su pravo uživanje, i za igru i za gledanje. Pripreme su bile zaista zahtevne pošto sam, iako sviram klavir, pomalo zarđala, te sam imala priličan broj časova s predivnom profesorkom Katarinom Šandorov, koja me je tako nežno, lagano, ali posvećeno vratila u trening.