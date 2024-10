Ona i danas naglašava da je izuzetno ponosna na tu ulogu i da se nimalo ne kaje zbog iste. Tada je glumica imala dugu ravnu smeđu kosu, a scena koja je sve u to vreme šokirala jeste ona u kojoj je glumica naga legla na krevet, a potom došla crna mačka koja je sela na njenu zadnjicu.

- Kako bih se pokajala kad je taj film zadivio planetu Zemlju. Moj lik u filmu "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" je "Njujork tajms" opisao rečima: "Nova zvezda ukazala se na istoku, njeno ime je čistota erotike , Eva Ras je simbol jedinstvene lepote savremene evropske žene!" Stekla sam popularnost i van granica tadašnje Jugoslavije. Taj film ne prestaje da živi i svugde su me prepoznavali po sceni u kojoj naga ležim, a crna mačka skače na krevet i ugnezdi se na mojoj zadnjici pa se umiva i prede - rekla je Eva za Puls pre nekoliko godina i dodala:

- Nije bilo nikakvog simuliranja seksa, bila je to žena koja je umela da razvlači pitu, da pravi čudesne, ogromne balone od sapunice, da pere veš i, kako je Bogdan Tirnanić pisao, umela je da pređe ulicu. I sve što je radila bilo je istinito, pita se mogla jesti, veš je bio opran, bez obzira na to što bi neko pomislio da je to bila samo gluma jer ja oduvek smatram da je vrhunac glumačkog umeća da glumac živi pred kamerama, jer na taj način uloga oživi i izmišljeni likovi postanu stvarni.