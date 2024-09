- Zvao me je da igram u filmu "Poseban tretman", koji je prikazan posle u Kanu. Shvatio sam da želi da me angažuje jer smo dobri prijatelji. Pročitao sam scenario i rekao mu: "Nije ovo za mene i to će biti greška." Nisam u stanju da odigram tu ulogu. Neću vam reći koja je to rola, ali je moj kolega napravio sjajnu ulogu. Uspeo je to da prevaziđe. Bilo je perioda kad nismo bili dobri. Trajalo je to nekih šest meseci. Snimao je film "Sumrak" s Karlom Maldenom, koji je jedini dobitnik Oskara s našim prostora. Nisam bio planiran za tu priču. Počelo je snimanje i zove me produkcija da imaju malu ulogu. Nisam ni pitao šta treba da igram. Rekli su da se spakujem i da ujutru ima neki let za Zadar. Moji studenti i drugi me zbog moje organizacije zovu Nemac. Spakujem se i čekam poziv. Sedam dana niko se ne javlja, a meni kofer stoji pored kreveta. Uzimam novine jednom jutra i pročitam vest: "Završeno snimanje film 'Suton' Gorana Paskaljevića." Montaža se radila u Londonu. Ekipa je bila u takvom haosu da me nisu obavestili da više ne igram (smeh). Dva filma kod Gorana dovoljna su za nečiju celu karijeru. I samo to da sam snimio, bio bih zadovoljan.