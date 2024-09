„Sinoćnja projekcija je bila puna. I razgovor koji je Miroljub Vučković vodio sa mnom je bio baš lep. Meni to puno znači zato što dolazim iz Kragujevca i znam šta je subota ili nedelja uveče u manjem gradu, kada zavlada neka letargija.Tako da mi puno znači što su ljudi došli i učestvovali u razgovoru, postavljali odlična pitanja, jer su bili pokrenuti da pričaju. Znam koliko je to teško u sredinama u kojima nisu navikli na tu vrstu razgovora. I vidim da je film baš pokrenuo ljude, da je bilo emotivno. Pamtiću tu projekciju. To je najznačajnije za Festival, da ima dobre tehničke uslove da prikaže film i da publika ima priliku da razgovara sa autorom o filmu “