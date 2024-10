Iako nije voleo da se bavi glumom, obožavao je da imitira , naročito Tita. Prema jednoj anegdoti, on je na svom splavu na Savi priredio svečano otvaranje toaleta i tom prilikom imitirao upravo tadašnjeg predsednika Jugoslavije. To nije bio jedini put da se našalio na Brozov račun .

Došlo je do „kidnapovanja“ Pavla sa njegovog splava na Adi, dok je pecao, i odvođenje na prijem kod Tita. „On je naravno bio obučen ’apa drapa’, za splav. Odveli su ga na Dedinje i hteli su da ga lepo obuku. On se bunio, kažu da je vikao dok su se probijali do garderobe. Galama je bila tolika da ju je čuo i sam Tito pa je otišao do garderobe i otvorio vrata. Svi su zaćutali.