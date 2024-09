- Kao što se i očekuje pri snimanju ratnog filma, bilo je fizički veoma zahtevno. Istorijska bitka za Višegrad, koja se odigrala 5. oktobra 1943, kada su četnici oslobodili ovaj grad od Nemaca i ustaša, većim delom bila je noćna. Padala je sitna kiša, temperatura osam stepeni, blato do kolena. Statisti četnici puze po blatu da ubace bombe u nemački rov i bunkere, a statisti Nemci se smrzavaju u blatnjavom rovu. Bilo je više prehlađenih - otkriva zanimljivosti sa snimanja za Kurir Miloslav Samardžić. Snimljeno je petnaestak sati materijala, što će u finalnoj verziji biti oko dva i po sata filma. Montaža i postprodukcija su u toku. Kako kaže Miloslav Samardžić, plan je da film počne da se prikazuje u bioskopima u oktobru 2025.



- Nikola Rakočević kao Draža sve nas je zadivio načinom ulaska u ulogu. On se i na pauzama i tokom obeda ponašao kao Draža. Usvojio je karakteristične Dražine pokrete na osnovu američkog filmskog snimka iz 1944. Ovde je Draža drugačiji nego na snimcima sa suđenja iz 1946. Od svih dosadašnji, pet ili šest filmskih Draža, Nikola je jedini gradio lik prema ovim snimcima iz 1944. Ali i prema tekstu koji je Draža zaista izgovarao, tj. prema dokumentima iz Vojnog arhiva u Beogradu. Isto važi i za druge četničke oficire, ali i za ostale glavne junake. Britanski oficiri govore prema dokumentima iz Huverovog instituta, nemački oficiri prema dokumentima iz Bundes arhiva (ratni dnevnik Vražje divizije iz ovog perioda. Drugim rečima, film "Đeneral" od početka do kraja prati događaje iz septembra i oktobra 1943. godine onako kako su se zaista odigrali. Ovaj dokumentaristički pristup ne ugrožava umetničku vrednost filma, jer glumci svakako moraju imati tekst, a bolje je da to bude originalno nego da se nešto izmišlja. I sami glumci su mi govorili da je ulazak u ulogu lakši kad znaju da snimamo nešto konkretno, potkovano, nego neku apstrakciju - jasan je Samardžić.