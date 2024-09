Najiščekivanija serija "Sablja", kreatora i reditelja Vladimira Tagića i Gorana Stankovića, u produkciji Radio-televizije Srbije i "This and That Productiona", u Leskovcu je dobila dug aplauz. Leskovački internacionalni festival filmske režije, koji je kasno sinoć završen dodelom nagrada, ekskluzivno je prikazao prve dve epizode serije u okviru programa "Bindžuj!", posvećenog regionalnim serijama.

Nakon festivala u Kanu, gde je osvojena nagrada za najbolju glumačku interpretaciju celog ansambla, trijumfa na festivalu u Brnu u Češkoj, serija "Sablja" prvi put je prikazana publici u Srbiji, i to u Leskovcu. Posle projekcije publici su se poklonili glavni glumac Dragan Mićanović, koji tumači lik premijera Zorana Đinđića, i Vladimir Tagić, jedan od reditelja i kreatora serije, a zatim su odgovarali na pitanja gledalaca. Između ostalog, publiku je zanimalo kako je kreiran lik Zorana Đinđića.



- S glumačkog aspekta, mnoge govore Zorana Đinđića sam preslušavao, a tek na probama i snimanju sam hvatao neke njegove sinkope. I to je sve što smo se dogovorili da ostane. Nismo išli na imitaciju. Niti ja ličim na Zorana, a od šminke i maske nismo imali ništa, sem da malo posedimo moju kosu. Za ceo proces nam je bilo mnogo bitnije da prikažemo to stanje u kome se pokojni premijer nalazio neposredno pred ubistvo, okolnosti koje su ga okruživale i atmosferu koja je pravljena oko te zavere, i da u svemu tome prikažemo ljudsko biće. Nismo pravili dokumentarni film, već igranu seriju, gde imamo pravo na svoju maštu, pa i na svoju grešku, gde god da smo pogrešili. Više se išlo na to da se ostvari dobar dramski lik. Ipak, nisam želeo da se odreknem te mogućnosti prikazivanja Zorana, tog njegovog britkog, brzog uma u govoru i preciznosti njegovih rečenica. To nisam hteo da izostavim, tako da sam se trudio u tom malom segmentu da probam da ga približim sebi, a i gledaocima - rekao je Mićanović.

Vladimir Tagić, reditelj i kreator serije, istakao je da im je najvažnije bilo da pogode esenciju lika, a ne da se bave njihovim spoljašnjim karakteristikama. Publiku je interesovalo i koji su bili intimni razlozi za snimanje serije.

- Goran Stanković i ja smo počeli da razgovaramo i shvatili smo da je ubistvo Zorana Đinđića bio trenutak kada smo se možda politički osvestili, probudili. U tom trenutku smo bili klinci. Ja sam bio u srednjoj školi, imao sam 16 godina i do tog trenutka me nije zanimala politika, niti me je zanimalo aktivno učestvovanje u društvenom životu moje zemlje. Onda mi je Goran ispričao da se seća te situacije, kao što i drugi pamte trenutak i onda prepričavaju događaj ili scenu u kojoj su bili u trenutku u kojem su saznali da je premijer ubijen - rekao je Tagić.

Serija "Sablja" stiže 2. novembra na program RTS.