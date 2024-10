Publika broji dana do njegovog koncerta koji je zakazan za 14.11 u 19:30 h u Beogradskoj Areni.

Posljednje Rieuovo DVD izdanje, “Love is all Around”, snimak je njegovih spektakularnih koncerata na otvorenom održanih u Maastrichtu 2023. godine. Jedna od najdomljivijih izvedbi s ovog izdanja svakako je ona francuskogeurovizijskog hita “Voilà” izvrsne, tada petnaestogodišnje Emme Kok, kojom je prisutne ganula do suza.