- Moja želja da budem glumica bila je ogromna, ali nikada nisam ni sanjala da ću biti filmska glumica. Moja karijera je krenula od filma, mnogi su me tada ubeđivali da to neće dugo trajati jer sam dobila razne nagrade za prvi film "Petrijin venac" i govorili su: "Sad si dobila ulogu i nikad više." Međutim, desilo se nešto čudesno, imala sam sreću da je moja karijera počela 80-ih, kada je sve cvetalo i bujalo, valjda je pred katastrofu život najjači. Onda sam napunila 40 godina i mislila sam to će biti kraj, a onda su krenule da stižu neke lepe uloge. Imam sreću da živim u vremenu kada starije glumice ne sede kod kuće i čuvaju unuke, nego igraju uloge starijih žena. Veoma sam srećna što dobijam ovu nagradu. I zaslužila sam je! Stvarno sam se trudila i naputovala sam se po ovom našem regionu. Hvala vam puno na ovoj nagradi - poručila je Mirjana, koja nam sprema novi film "Majka Maru" i priprema "Narodnu dramu".



- S njim sam radila dva filma. U meni su reditelji izazivali strahopoštovanje, jer su uvek bili obavijeni nekim mističnim oreolom, kao da su nosioci nekog tajnog štita kome teško da iko može da priđe. Nešto šapuću sa strane sa direktorom fotografije, sa svojim asistentima... Sa Goranom je bilo potpuno drugačije, on je meni bio kao neki dečak koji se igra filmom s nama i demistifikovao je ceo proces snimanja filma, družio se sa nama, nije bio dalek i nedostižan... Kod njega sam jako cenila to što nije čekao da fondovi ili država daju šansu da snimi film. On je za svoje filmove tražio prostor gde može da ih snima, i to jeste teško i retko. Snimio je film čak u Indiji, kad sam to čula, pitala sam se da li je moguće da je uspeo da produkciono pokrene takav projekat... Iza njega je ostala praznina - rekla je glumica.