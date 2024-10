Šopenovi dani , trinaesti po redu, posvećeni jednom od najvećih kompozitora svih vremena, Frederiku Šopenu , biće održani od 2. do 7. oktobra. Tradicionalno, predstaviće se mladi talenti i vrsni pijanisti na koncertima u Beogradu i Novom Sadu.

Aljoša Keserović , rođen 2006. u Šapcu, učenik je IV razreda SMŠ “Mihailo Vukdragović” u Šapcu, u klasi profesorke Goare None Lazić. Najuspešniji je učenik Škole u periodu 2021-2024. Student je prve godine osnovnih akademskih studija na FMU u Beogradu u klasi profesora Aleksandra Serdara. Dobitnik je više od 30 nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima u Srbiji i inostranstvu, učesnik Internacionalne muzičke akademije u Lihtenštajnu 2022, i EMARS Master projekta za mlade evropske talente u Sloveniji 2023.

Rođen 1993. u Beogradu, osnovno muzičko obrazovanje stekao je u MŠ ’’Petar Konjović’’ u klasi prof. Milene Matijević, a potom nastavio školovanje u MŠ ’’Kosta Manojlović’’ u klasi prof. Irene Oparov Dobrile. Osnovne i Master Akademske studije završio je na FMU u Beogradu, u klasi prof. Lidije Stanković, a 2020. diplomirao i na Master studijama na “College of Chinese and ASEAN Arts” u Kini, u klasi prof. Pavela Raykerusa. Student je doktorskih studija na FMU na Katedri za kamernu muziku, u klasi prof. Sonje Lončar. Sarađivao je sa renomiranim pedagozima i pijanistima kao sto su Aleksandar Serdar, Aleksandar Madžar, Igor Lasko, Arbo Valdma, Baruh Meir, Stivan Kovačević, Ian Jones. Na internacionalnom takmičenju „The first LSH Aisa Piano Competition“ 2018. u Kini, osvojio je I nagradu. Aktivno nastupa u zemlji inostranstvu kao solista i u kamernim ansamblima, a intenzivno sa pijanistom Dušanom Grozdanovićem kao „Voodoo piano duo“. Zaposlen je kao stručni saradnik - korepetitor na AU u Novom Sadu.