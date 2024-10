Ljubavna priča čuvenog ruskog pesnika Sergeja Aleksandroviča Jesenjina i američke balerine Isidore Dankan prepričava se decenijama unazad. Pored plesa, zanosna Isidora, najviše je volela Sergeja Jesenjina. Njihova burna veza do danas je ostala upamćena kao jedna od najvećih, ali i najtragičnijih ljubavnih priča svih vremena, poput onih koje smo viđali u čuvenim klasicima.

Zaljubili su se na prvi pogled. Kad su se upoznali, on je imao 26, a ona 44 godine. Rasplamsala se fatalna ljubav koja je završila kako i inače završavaju takve ljubavi.

Prvi susret dogodio se na privatnoj zabavi u Rusiji kad je Isidora, Amerikanka koja se smatra majkom modernog plesa, nastupala, a on bio jedan od gostiju. Isidora nije znala ko je on. Sergej nije znao ni reč engleskog, a ona nije govorila ruski. Njihova veza bila je puna alkohola, svađa, nasilja, rastanaka i ponovnih sastanaka. Ona je na prijemima plesala, a on čitao svoje stihove. Bila mu je inspiracija, njegova muza, a ljubav je cvetala.