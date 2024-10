- Ne bih znao da je ovo moj 12. komad. Počeo sam u Ateljeu 212, a više od pola života i Zvezdara je moja kuća. Novi komad rađen je s namerom da bude samo deo proslave. Pisao sam ga dugo i došao je taj moment da se izvede u čast 40 godina pozorišta. Priča je skrivena možda i u samom naslovu i podnaslovu. I u drugim svojim dramama bavio sam se nasiljem i njegovim posledicama na pojedinca i porodicu. U ovom komadu nasilje se rešava nečim što je meni jako bitno, a to je kad država ne funkcioniše i ne radi svoj posao, onda ljudi preuzimaju ulogu države i vrše egzekuciju. To se zove običajno pravo. To je postalo epidemija kod nas, a to je nasilje nad ženama. I ne samo ženama nego i slabijima. Kad stvari ne funkcionišu, problem možete rešiti i privatno, a u nekom radikalnijem obliku i krvnom osvetom. Sve bi to bilo strašno i užasno da nije začinjeno komedijom. Trudio sam se da predstava liči na život danas - rekao je Kovačević.