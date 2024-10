"Daj, babo, glavu!" nije samo svedočanstvo o jednom filmu već i omaž eri, muzici i kulturi koja je oblikovala generacije. Svaki segment filma, svaka glumačka replika i svaka nota filmske muzike nose sa sobom ubeđenja, nadanja, afinitete, humor i pobunu, a knjiga pruža priliku da saznate kako je sve to nastajalo. Od neočekivanih trenutaka inspiracije do nepredviđenih prepreka na setu, ove priče osvetljavaju put koji je kroz mala vrata jedne etape Avala filma vodio od ideje do filma koji je postao sinonim za duh slobode, mladosti i rokenrola.