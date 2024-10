"To joj daje novi smisao i motivaciju da se izvuče iz sveta u kojem je dugo bila zarobljena . Njena prošlost je puna boli i teškoća, ali želja da se poveže sa ćerkom pokreće je da pokuša da ostavi sve loše iza sebe. Nažalost, promene koje želi ne dolaze bez ozbiljnih posledica, i to je ono što ovu sezonu čini toliko dramatičnom i emotivnom", objasnila je.

Jelisaveta je bila fan "Močvare" i pre nego što je dobila priliku da glumi u seriji. "Gledala sam prve dve sezone i serija me privukla svojim mračnim tonom i realističnim prikazom života. Kada sam dobila ulogu na kastingu bila sam veoma srećna, a onda sam pročitala scenario, odmah sam znala da će Svetlana biti izuzetno izazovan i zanimljiv lik – složen, emotivan, i s mnogo nijansi. To je nešto što me kao glumicu zaista privuklo", istakla je.