- Praktično debitujem na televiziji. Igram Mileta, negativca. Kad sam pre dva meseca saznao da ću igrati, ošišao sam se, do danas oslabio sedam do osam kilograma i izmenio se spolja, a neki prijatelji kažu i iznutra. To mi je čak dragoceno, jer znači da je prvi deo priprema dobro protekao - izjavio je Holec davne 1973. godine za taj list.