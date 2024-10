- Došli su mališani iz Doma za nezbrinutu decu da prvi put gledaju predstavu. Sećam se tih malih crnih kratko podšišanih glava u prvom redu koje pokušavaju da dohvate noge glumcima na sceni. Imali smo utisak da smo svi mi prvi put zakoračili u pozorište. Bio je to neki svež pogled na to šta je pozorište za decu.

- Da, a onda je rastao i, zahvaljujući pre svega Vesni i njenim saradnicama, među kojima je i Pejana Bulović, porastao je u međunarodni festival. Javljala su se pozorišta van granica naše zemlje, a kad smo jedne godine imali i pozorište sa drugog kontinenta, to je bio znak da smo uspeli. Znali smo da će, kad prođe treća godina, to postati tradicija. Posle 19 godina, nema šanse da bilo ko ukine Zvezdarište. Namere nas iz saveta festivala i organizacionog odbora su da što više dece vidi pozorišne predstave.

- U trenutku dok sam sedela u kreativnom centru. Praksa je da svake godine imamo drugačiji dizajn, ali i najsjajniju zvezdu. To je nagrada za doprinos pozorištu i radu s decom. Bili su to brojni značajni ljudi poput Cace Aleksić, Branka Kockice , Ršuma... Ovo je danas omaž svima njima koji su svoj život posvetili radu s decom. Jer, puna su nam usta priča da najmlađima treba pokazati prave vrednosti. Ovo su ljudi koji nisu samo o tome pričali nego su to i radili.

Da niste dramaturg, da li biste bili u ovoj priči?

- Lepo je to što sam ja dramaturg, ali posebno je lepo to što se festival dešava na Zvezdari, koja jeste poseban kraj i ima tradiciju da su klinci iz zvezdarskih škola pobednici na raznim recitatorskim i drugim takmičenjima. Sećam se ushićenja kad smo na tramvaju videli bilbord za prvo Zvezdarište. Osnovno osećanje mi je to da najlepše mesto na Bulevaru, mesto gde on raste, u jednom trenutku bude prepuno dece. Čini se da Zvezdara dobija potpuno drugačiji zvezdani sjaj kad se Zvezdarište događa.