Gran pri "Mira Trailović" 58. Bitefa dobila je hrvatska autorka Jasna Žmak za predstavu „this is my truth, tell me yours“. Festival je završen 4. oktobra ceremonijom proglašenja nagrada koje je dodelio međunarodni žiri. Njim je predsedavala francuska rediteljka i autorka Marin Man, a činile su ga i glumice Jelena Stupljanin i Tihana Lazović, dramaturg i pisac Dimitrije Kokanov, kao i novinarka i kritičarka Nataša Tripni.