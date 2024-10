- Sedam godina pre premijere Ivan Velisavljević i ja smo počeli da istražujemo šta je to moglo u životu jednog tako introvertnog, staloženog, razumnog, odmerenog čoveka, šta je to što bi moglo da napravi pukotinu u toj njegovoj smirenosti. I pomislili smo da je to trenutak kada saznaje da je dobio Nobelovu nagradu i kada, kako je rekao, kao da mu je čitav život izvrnut i izložen pred svetom, pod nekom lupom. Tražili smo šta je to crna pruga u Andrićevim grudima, koja ga je terala na stvaralaštvo - kaže Stanić.