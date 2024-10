U znak sećanja na Andriju Čikića , dečaka ubijenog 3. maja prošle godine u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, po drugi put se održava muzičko takmičenje za mlade kompozitore koje nosi njegovo ime, a konkurs koji je trebalo da traje do 1. oktobra produžen je do 8. oktobra.



Majka ubijenog dečaka Suzana Stanković Čikić u saopštenju za medije najavila je da pravo učešća imaju deca uzrasta od 10 do 19 godina, a takmičenje je organizovano u dve kategorije: deca uzrasta od 10 do 14 godina i deca od 14 do 19 godina.