- Imala sam problema, neke sam rešavala, ali nisam uspevala da rešim sve. Gladovali smo otkako je Živko (prim. aut. reditelj i scenarista Živko Nikolić) otišao. Gladovali smo mi i dok je Živko bio sa nama. Čak je on to pisao u novinama. Da nije bilo jedne gospođe Marine, šefice samoposluge, koja nam je krišom davala hranu...



On je napisao: "Ja i moja porodica ne bismo imali šta da jedemo i ne bismo preživeli". Mi smo gladovali, a ćutali. Odlično je gladovati, to je mnogo dobra stvar. Jedeš manje, ali dugo žvaćeš. I onda, to kad se svari, toliko dugo treba da žvaćeš da se pretvori u tečnost i da samo sklizne - rekla je svojevremeno Vesna u emisiji "Oko magazin".