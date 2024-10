- Zadovoljan sam. To je stanje koje ne ljubim mnogo jer uspavljuje. Pitanje je da li ću ja još pisati. Započeo sam pisanje nove knjige pre "Bečkog romana". Mnogo energije sam potrošio na poslednji roman. Lenj sam. Međutim, samo u dokolici dolaze ideje. To je moj dobar alibi - rekao je Velikić na promociji u SKC.

- Vodim računa kada pišem. Ne volim debele knjige. Imamo pet junaka na rendgenu. Andrej je izgubio oca sa osam godina u saobraćajnoj nesreći, pa sam time dobio prostor za njega. Kao što to inače biva u književnosti, fikcija nadrasta stvarnost. "Bečki roman" se čita i kao studija srednjoevropskog mentaliteta. Na širem planu to je priča o moći državnog aparata, o tome šta se sve krije u dubinama institucija, kako nastaju intrige i kako se sistem brani od pojedinaca koje doživljava kao opasnost. Na još širem planu to je metafora zavodljivosti zapadnoevropske civilizacije, koja iz daljine deluje kao obećana zemlja i privlači milione nesrećnika - rekao je pisac povodom novog romana.