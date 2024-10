Parni Valjak , u okviru svoje nove postave sa mladim pevačem Igorom Drvenkarom, nastupiće 09. novembra u kultnoj mts Dvorani . To su danas najavili na konferenciji za novinare u Beogradu, gde borave ovih dana, kako bi najavili veliki beogradski koncert .





Svaki veliki bend suočava se i sa problemom odabira pesama za nastup koje će stati u samo dva i po sati. Igor objašnjava kako oni to rešavaju: "Uvek je teško izabrati i uvek je borba oko toga. To zaista jeste najteži deo pred koncert i to je zahtevan poduhvat napraviti plejlistu. Sad imamo neku okosnicu koncerta, a za Beograd još vagamo kakav će biti repertoar.."ostaju mistični članovi kultne grupe.



Iako vole klupske svirke, ne poriču da veliki prostori imaju posebnu čar. Posebe emocije vezuju ih za Dvoranu Doma sindikata gde je, kako kaže Hus, prvi put video Mišu Kovača uživo.