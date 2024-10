Portret je karakterističan po tome što je izrađen crnom kredom na papiru, što predstavlja nesvakidašnji pristup u opusu ovog slavnog srpskog slikara. Delo dimenzija 20x15,2 cm, sa monogramom umetnika do sada se nalazilo u privatnoj kolekciji.

”Činjenica da je ovo prva izložba koji organizuje Muzej Jugoslavije, a koja je posvećena kralju Aleksandru, ovako jezgrovita nakon 1945. govori koliko njegovu ličnost do dana današnjeg, nismo bili u stanju da kao narod, društvo i država razumemo” rekao je ministar kulture Nikola Selaković.

Ministar kulture Nikola Selaković je na otvaranju izložbe istakao da su na današnji dan u Francuskoj kralja Aleksandra I Ujedinitelja pre 90 godina usmrtili fašističkih hici, ali da su na njega, naročito od 1941. pa do nedavno,ispaljivani i hici različitih ideologija, različitih politika i različtih ljudi.

„Zato želim da verujem da je ova izložba početak prvo prestanka pucanja, a onda vađenja svakog od tih kuršuma i njegove podrobne analize. Jedno je sigurno - kralja su podjednako napadali oni koji su nam rušili zajedničku zemlju, oni koji su je okupirali i oni koji su je posle rata prekrajali po svojoj volji i pravili po svom ideološkom obrazu. Činjenica da je ovo prva izložba posvećena kralju Aleksandru koju organizuje Muzej Jugoslavije govori koliko njegovu ličnost do dana današnjeg nismo bili u stanju da kao narod, kao društvo i kao država razumemo“, ukazao je Selaković.

Premijer Vučević je istakao da, ako smo se o nekog vladara kao narod i kao država ogrešili u 20. vekuonda je to svakako kralj Aleksandar I Karađorđević koji je komunističkom gumicom od 1945. godine surovo bio brisan. Ukazao je da je u pokušaju pravljenja vakuma i osporavanja naše državnosti, oslobodilačkog duha i onoga što jesmo kralj Aleksandar I Karađorđević morao biti poništen i da je baš zbog toga, nakon ranijih pokušaja atentata morao da doživi to teško ubistvo, a to je ubistvo zaboravom.