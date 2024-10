- Nisam planirala da pišem o svojoj starijoj sestri. Odgajali su me moji roditelji, koji nisu mogli da je zaborave. Kad sam pisala "Ljudska dela", postojao je red dijaloga: "Ne umri. Molim te, nemoj umreti." Bilo mi je čudno poznato i lebdelo je u meni. Odjednom sam otkrila da je to iz majčinog sećanja: rekla mi je da je ponavljala te reči sestri, koja je umrla pre mog rođenja - rekla je književnica za Gardijan.



- Moje migrene me uvek podsećaju da sam čovek. Jer kad dođe migrena, moram da zaustavim svoj posao, čitanje, rutinu, tako da me to uvek čini poniznom, pomaže mi da shvatim da sam smrtna i ranjiva. Možda ne bih mogla da postanem pisac da sam sto odsto zdrava i energična - izjavila je dobitnica.